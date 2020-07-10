СМИ: благодаря юридической хитрости РФ может приватизировать Северо-Крымский канал

Решение правительства Украины перекрыть Северо-Крымский канал обернулось для страны большим количеством проблем, в том числе и технического характера. К таким выводам пришли специалисты из США.

Авторы статьи Eurasia Review считают, что резкое ухудшение российско-украинских отношений в 2014 году привело к тому, что Киев решил перекрыть Северо-Крымский канал, который обеспечивал 80% от потребностей местных жителей в пресной воде.

Эксперты уверены, что даже если Украина примет решение открыть Северо-Крымский канал, то техническая сторона этого вопроса не позволит выполнить это распоряжение. Для того чтобы завершить строительство новой украинской плотины, понадобятся существенные затраты, которых нет у Киева. Соответственно, канал останется закрытым.

Интересно, что есть и теоретический вариант развития событий, в процессе которого ситуация с каналом может разрешиться в пользу Российской Федерации. Речь идет о юридической хитрости, позволяющей приватизировать Северо-Крымский канал, который находится сегодня в собственности у страны.

Американские обозреватели добавили, что в прошлом году власти Украины сняли запрет на приватизацию канала, и если плотина будет достроена, то водоснабжение полуострова может возобновиться, передает "ПолитРоссия".