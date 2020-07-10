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18:04   10 Июля 2020
Россия

Профессор Ходачек: россияне не готовы к деноминации рубля

Профессор Ходачек: россияне не готовы к деноминации рубля

Россия не готова уменьшить количество нулей на купюрах национальной валюты. Таким мнением с «Политикой сегодня» поделился президент петербургского филиала НИУ «Высшая школа экономики» Александр Ходачек, комментируя идею деноминации.

«Во-первых, россияне не готовы к деноминации. Начнем с этого. Во-вторых, есть обязательства международные, есть облигации и евробонды. Если случится деноминация, то цена сразу изменится. И как это будет соотноситься к курсу рубля, доллара и евро», — сказал профессор.

С предложением деноминации рубля выступил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Главный аргумент специалиста заключался в том, что Центробанк зафиксировал рекордный рост объема наличных денег в стране. В начале июля он перевалил за 11,6 триллиона рублей.

Таким образом, на каждого россиянина, включая несовершеннолетних, приходится по 80 тысяч рублей наличных, объяснил Разуваев.

Профессор Ходачек: россияне не готовы к деноминации рубля

Ходачек заочно не согласен с коллегой. В стране, по словам эксперта, напротив, образовалась нехватка наличных денег. В разгар пандемии как рядовые граждане, так и предприниматели ринулись опустошать банковские счета. Негативную роль сыграл теневой сектор экономики, так как многие работодатели практикуют выдачу зарплат в конвертах.

«Многим деньги нужны, потому что люди без работы остались», — подытожил Ходачек.

Россияне пережили денежную реформу в 1998 году, когда Банк России, согласно указу президента РФ, уменьшил номинал рубля в тысячу раз. Бумажные рубли образца 1997 года обменивали в соотношении одного нового рубля к 1000 старых денежных знаков выпусков 1993 и 1995 годов. С 1 января 1999 года банкноты старых образцов утратили статус валюты РФ.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #экономика #деноминация #рубль

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