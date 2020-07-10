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Власти Китая готовы ответить на санкции США их же методами

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 Отдавать церкви под мечети — это негодяйство. Милонов реагирует на инициативу Эрдогана

Отдавать церкви под мечети — это негодяйство. Милонов реагирует на инициативу Эрдогана
16:36   10 Июля 2020
Политика

Песков заявил о негативном отношении Путина к гомофобским высказываниям

Песков заявил о негативном отношении Путина к гомофобским высказываниям

Гомофобские заявления сочли перегибами в Кремле, а глава РФ Владимир Путин относится к подобному нетерпимо. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков указал, что Путин несколько раз высказывал свою точку зрения по вопросам касательно соблюдения прав различных меньшинств на территории РФ. Российский лидер полностью отвергает подобные обвинения в ущемлении, а также напоминает о том, что законы РФ запрещают вести пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних граждан.

Пресс-секретарь главы РФ прокомментировал выход на американском телеканале НВО фильма, в котором рассказывается о нарушении прав граждан с нетрадиционной ориентацией в России. Песков подчеркнул, что в Кремле и без того много более важных дел, и призвал не преувеличивать значение подобных проектов, сообщает телеканал "360".

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Автор: Василий Пименов
#россия #путин #песков #гомофобия

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