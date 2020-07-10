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16:20   10 Июля 2020
Общество

Анкара не прислушалась к призывам ЮНЕСКО и превратила собор Святой Софии в мечеть

Анкара не прислушалась к призывам ЮНЕСКО и превратила собор Святой Софии в мечеть

История с превращением собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть завершилась. Турецкие власти не вняли призывам мировой общественности, изменив своим решением статус здания.

Жемчужина Византии, главный православный собор христианского мира — собор Святой Софии в Константинополе — был осквернен захватчиками-турками и превращен в мечеть. После падения Османской империи новое правительство под руководством Ататюрка превратило собор в музей, который признан всемирным наследием ЮНЕСКО. Как сообщает РИА Новости, ЮНЕСКО до конца пыталось убедить турецкое руководство не превращать "Святую Софию" снова в мечеть, но призывы не были услышаны.

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Автор: Руслан Неглинный
#мечеть #анкара #Святая София

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