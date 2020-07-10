Пушков разоблачил СМИ, исказившие смысл его слов

Российский сенатор Алексей Пушков никогда никого не призывал к персональным санкциям против российских артистов, порицающих политику властей или эмигрировавших из страны.

Об этом сам глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике заявил в интервью изданию «Взгляд», отметив, что некоторые издания, в том числе газета «Вечерняя Москва», вырвали его фразу, сказанную в эфире телепередачи «Линия защиты» на канале ТВЦ, из контекста и кардинально изменили ее смысл.

«Фраза телеинтервью была вырвана из контекста, что привело к кардинальному искажению моей позиции», — подчеркнул Пушков.

При этом сенатор добавил, что ранее, выступая в Совете Федерации, он заявил о необходимости наказывать иностранных артистов, которые, гастролируя в России, зарабатываю здесь деньги, а затем поливают нашу страну грязью, как это делала, например, грузинская джазовая певица Нино Катамадзе.

Сначала, по словам Пушкова, Катамадзе существенно пополнила свое благосостояние, дав в России целую серию концертов, а затем, вернувшись в Грузию, обратилась к соотечественникам, назвав нашу страну «врагом» и заявив, что ненавидит ее.

Именно на таких деятелей культуры, позволяющих себе глубоко безнравственные поступки, как считает Алексей Пушков, Москва и должна распространить официальные санкции, которые ранее были введены против ряда иностранных политиков. Например, таким артистам можно было бы запретить въезд в Россию.

«Они являются общественными фигурами и должны осознавать свою ответственность за произнесенные слова, поскольку эти слова превращаются в фактор политики, – подчеркнул сенатор. — Но я никогда не призывал к санкциям против российских деятелей культуры, популярных артистов, если их критика каких-то явлений, политических шагов в нашей стране не противоречит российским законам, нашей Конституции».

В заключение Пушков отметил, что многим российским деятелям, которые считают, что Россия должна «вернуть» Крым Украине, и так теперь придется несладко, так как в нашу Конституцию добавлена поправка, запрещающая призывать к отчуждению российских территорий. Однако, добавил сенатор, у российских граждан осталось конституционное право на свободу слова, если только они, пользуясь этим правом, не нарушают закон.