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16:55   10 Июля 2020
Россия

Пушков разоблачил СМИ, исказившие смысл его слов

Пушков разоблачил СМИ, исказившие смысл его слов

Российский сенатор Алексей Пушков никогда никого не призывал к персональным санкциям против российских артистов, порицающих политику властей или эмигрировавших из страны.

Об этом сам глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике заявил в интервью изданию «Взгляд», отметив, что некоторые издания, в том числе газета «Вечерняя Москва», вырвали его фразу, сказанную в эфире телепередачи «Линия защиты» на канале ТВЦ, из контекста и кардинально изменили ее смысл.

«Фраза телеинтервью была вырвана из контекста, что привело к кардинальному искажению моей позиции», — подчеркнул Пушков.

При этом сенатор добавил, что ранее, выступая в Совете Федерации, он заявил о необходимости наказывать иностранных артистов, которые, гастролируя в России, зарабатываю здесь деньги, а затем поливают нашу страну грязью, как это делала, например, грузинская джазовая певица Нино Катамадзе.

Пушков разоблачил СМИ, исказившие смысл его слов

Сначала, по словам Пушкова, Катамадзе существенно пополнила свое благосостояние, дав в России целую серию концертов, а затем, вернувшись в Грузию, обратилась к соотечественникам, назвав нашу страну «врагом» и заявив, что ненавидит ее.

Именно на таких деятелей культуры, позволяющих себе глубоко безнравственные поступки, как считает Алексей Пушков, Москва и должна распространить официальные санкции, которые ранее были введены против ряда иностранных политиков. Например, таким артистам можно было бы запретить въезд в Россию.

«Они являются общественными фигурами и должны осознавать свою ответственность за произнесенные слова, поскольку эти слова превращаются в фактор политики, – подчеркнул сенатор. — Но я никогда не призывал к санкциям против российских деятелей культуры, популярных артистов, если их критика каких-то явлений, политических шагов в нашей стране не противоречит российским законам, нашей Конституции».

Пушков разоблачил СМИ, исказившие смысл его слов

В заключение Пушков отметил, что многим российским деятелям, которые считают, что Россия должна «вернуть» Крым Украине, и так теперь придется несладко, так как в нашу Конституцию добавлена поправка, запрещающая призывать к отчуждению российских территорий. Однако, добавил  сенатор, у российских граждан осталось конституционное право на свободу слова, если только они, пользуясь этим правом, не нарушают закон.

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Автор: Александр Люблинский
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