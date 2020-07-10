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 Отдавать церкви под мечети — это негодяйство. Милонов реагирует на инициативу Эрдогана

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16:02   10 Июля 2020
Политика

Путин провел видеосовещание с членами Совбеза, обсудив юго-восток Украины

Путин провел видеосовещание с членами Совбеза, обсудив юго-восток Украины

Глава России обсудил ситуацию на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах в видеоформате на оперативном совещании с представителями Совета безопасности РФ. Об этом информировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во время совещания участники обменялись мнениями по ряду международных тем. Песков подчеркнул, что особое разочарование у них вызвало отсутствие продвижений по вопросу урегулирования кризиса на юго-востоке Украины, так как Киев не выполняет ни парижские, ни минские договоренности.

Также в ходе совещания был упомянут ливийский конфликт. Помимо обозначенных тем, на повестке поднимали внутрироссийские вопросы социально-экономического характера.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #украина #песков #ливия #совет безопасности

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