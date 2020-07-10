Пенсионный фонд выплатит пособия по уходу за престарелыми людьми

Россияне, ухаживающие за престарелыми гражданами, смогут получить от государства денежные выплаты, рассказали сотрудники Пенсионного фонда РФ.

На пособия смогут рассчитывать сотрудники государственных и негосударственных организаций, которые в период с апреля по июнь забрали к себе на проживание престарелых людей, детей-сирот и инвалидов.

Величина компенсации для данных категорий граждан составит 12130 рублей, передает ФАН со ссылкой на постановление российского правительства.

Лица без трудоустройства смогут получить ежемесячную выплату в размере 1200 рублей или 10000 рублей, пояснили работники ПФР. Заявление на начисление пособия необходимо подать до 1 октября текущего года.