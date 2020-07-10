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 Нидерланды пригрозили России иском в ЕСПЧ в связи с крушением MH17

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15:46   10 Июля 2020
Происшествия

Обвиняемого в организации убийств Фургала доставили в "Лефортово"

Обвиняемого в организации убийств Фургала доставили в "Лефортово"

Корреспонденты СМИ засняли на видео приезд хабаровского губернатора Сергея Фургала в СИЗО "Лефортово".

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении главы Хабаровского края в виде ареста на два месяца. До 9 сентября Фургал пробудет в следственном изоляторе тюрьмы "Лефортово".

Правоохранители задержали губернатора накануне, 9 июля. В этот же день Фургала отправили в Москву, где ему были предъявлены обвинения в организации убийства и покушении на жизнь человека.

Ранее Следственный комитет направил в Басманный суд Москвы ходатайство о заключении под стражу четверых подельников хабаровского губернатора.

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Автор: Руслан Неглинный
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