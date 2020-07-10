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15:39   10 Июля 2020
Происшествия

СК подал ходатайство о продлении ареста в отношении фигурантов дела Фургала

СК подал ходатайство о продлении ареста в отношении фигурантов дела Фургала

Следствие обратилось в суд с заявлением о продлении сроков ареста для подельников Сергея Фургала.

Сторона обвинения направила в Басманный суд Москвы еще одно ходатайство по делу губернатора Хабаровского края, подозреваемого в организации убийств. Так, следствие намерено добиться ареста для четверых подельников Фургалы: экс-депутата Николая Мистрюкова, Александра Карепова, Марата Кадырова и Андрея Палея.

Главу Хабарского края задержали накануне, 9 июля. Следователи подозревают Фургалу в организации нескольких убийств, а также в покушении на жизнь человека.

На данный момент губернатор находится под арестом в СИЗО "Лефортово". Суд избрал меру пресечения в отношении Фургалы в виде двух месяцев ареста.

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Автор: Юлия Яковлева
#следствие #подельники #ходатайство #басманный суд #фургал

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