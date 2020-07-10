Нидерланды пригрозили России иском в ЕСПЧ в связи с крушением MH17

Нидерланды намерены подать в Европейский суд по правам человека иск к России, связанный с расследованием дела о крушении MH17. Об этом сообщили в голландском правительстве.

До этого китайские специалисты восстановили хронологию расследования дела и пришли к выводу, что авиакатастрофа в небе над Донецкой областью была выгодна не России, а США. Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов выражал мнение, что обвинения, которые выдвинул голландский трибунал, в основном надуманные.