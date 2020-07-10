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 Отношения Литвы, России и Белоруссии наэлектризовались до блокировки RT

Отношения Литвы, России и Белоруссии наэлектризовались до блокировки RT
Пенсионный фонд выплатит пособия по уходу за престарелыми людьми

Пенсионный фонд выплатит пособия по уходу за престарелыми людьми

 Нидерланды пригрозили России иском в ЕСПЧ в связи с крушением MH17

Нидерланды пригрозили России иском в ЕСПЧ в связи с крушением MH17
Власти Китая готовы ответить на санкции США их же методами

Власти Китая готовы ответить на санкции США их же методами

 Отдавать церкви под мечети - это негодяйство. Милонов реагирует на инициативу Эрдогана

Отдавать церкви под мечети - это негодяйство. Милонов реагирует на инициативу Эрдогана
15:30   10 Июля 2020
Политика

Нидерланды пригрозили России иском в ЕСПЧ в связи с крушением MH17

Нидерланды пригрозили России иском в ЕСПЧ в связи с крушением MH17

Нидерланды намерены подать в Европейский суд по правам человека иск к России, связанный с расследованием дела о крушении MH17. Об этом сообщили в голландском правительстве.

До этого китайские специалисты восстановили хронологию расследования дела и пришли к выводу, что авиакатастрофа в небе над Донецкой областью была выгодна не России, а США. Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов выражал мнение, что обвинения, которые выдвинул голландский трибунал, в основном надуманные.

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Автор: Василий Пименов
#россия #нидерланды #mh17

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