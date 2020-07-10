Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин поручил ввести в эксплуатацию трассу Москва-Казань к 2024 году

Кабмин поручил ввести в эксплуатацию трассу Москва-Казань к 2024 году

 Отношения Литвы, России и Белоруссии наэлектризовались до блокировки RT

Отношения Литвы, России и Белоруссии наэлектризовались до блокировки RT
Пенсионный фонд выплатит пособия по уходу за престарелыми людьми

Пенсионный фонд выплатит пособия по уходу за престарелыми людьми

 Нидерланды пригрозили России иском в ЕСПЧ в связи с крушением MH17

Нидерланды пригрозили России иском в ЕСПЧ в связи с крушением MH17
Власти Китая готовы ответить на санкции США их же методами

Власти Китая готовы ответить на санкции США их же методами

 Отдавать церкви под мечети - это негодяйство. Милонов реагирует на инициативу Эрдогана

Отдавать церкви под мечети - это негодяйство. Милонов реагирует на инициативу Эрдогана
Кабмин поручил ввести в эксплуатацию трассу Москва-Казань к 2024 году

Кабмин поручил ввести в эксплуатацию трассу Москва-Казань к 2024 году

 Отношения Литвы, России и Белоруссии наэлектризовались до блокировки RT

Отношения Литвы, России и Белоруссии наэлектризовались до блокировки RT
Пенсионный фонд выплатит пособия по уходу за престарелыми людьми

Пенсионный фонд выплатит пособия по уходу за престарелыми людьми

 Нидерланды пригрозили России иском в ЕСПЧ в связи с крушением MH17

Нидерланды пригрозили России иском в ЕСПЧ в связи с крушением MH17
Власти Китая готовы ответить на санкции США их же методами

Власти Китая готовы ответить на санкции США их же методами

 Отдавать церкви под мечети - это негодяйство. Милонов реагирует на инициативу Эрдогана

Отдавать церкви под мечети - это негодяйство. Милонов реагирует на инициативу Эрдогана
15:22   10 Июля 2020
Общество

Кабмин поручил ввести в эксплуатацию трассу Москва-Казань к 2024 году

Кабмин поручил ввести в эксплуатацию трассу Москва-Казань к 2024 году

Автодорога "Москва-Казань", являющаяся участком международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" (ЕЗК), должна начать функционировать в 2024 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сроки введения в эксплуатацию трассы Москва-Казань обозначили в Правительстве России. Работы по созданию проекта должны завершиться через четыре года, рассказали в кабмине.

Маршрут "Европа - Западный Китай" является масштабным инвестиционным проектом, который охватит территории нескольких государств. Общая протяженность дороги, проходящей через Россию, Казахстан и Китай, превысит восемь тысяч километров, передает РИА Новости.

Власти РФ планируют выделить около 150 миллиардов рублей на создание трассы Москва-Казань, длина которой составит 794 километра, добавили в правительстве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#кабмин #мишустин #"Москва-Казань"

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...