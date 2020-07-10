Кабмин поручил ввести в эксплуатацию трассу Москва-Казань к 2024 году

Автодорога "Москва-Казань", являющаяся участком международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" (ЕЗК), должна начать функционировать в 2024 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сроки введения в эксплуатацию трассы Москва-Казань обозначили в Правительстве России. Работы по созданию проекта должны завершиться через четыре года, рассказали в кабмине.

Маршрут "Европа - Западный Китай" является масштабным инвестиционным проектом, который охватит территории нескольких государств. Общая протяженность дороги, проходящей через Россию, Казахстан и Китай, превысит восемь тысяч километров, передает РИА Новости.

Власти РФ планируют выделить около 150 миллиардов рублей на создание трассы Москва-Казань, длина которой составит 794 километра, добавили в правительстве.