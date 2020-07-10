Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в Сирии было ограничено жесткими карантинными мерами правительства Асада. В условиях бесчеловечных американских санкций Дамаск запускает производство лекарства для пациентов с COVID-19.

Борьба с коронавирусной инфекцией в Сирийской Арабской Республике осложняется экономической блокадой, которую стране устроил Вашингтон, и продолжающейся борьбой с террористами. Федеральное агентство новостей сообщает, что в таких условиях с помощью российских и китайских союзников, правительство Башара Асада смогло организовать производство хлорохина — рекомендованного в ряде стран препарата для лечения симптомов легочных осложнений инфекции.

Уже на следующей неделе президент САР Башар Асад подпишет указ об отправке хлорохина сирийского производства во все лечебные учреждения страны. Сейчас правительство сконцентрировалось на помощи людям, живущим в отдаленных районах Сирии, куда отправляются грузовики с медикаментами.