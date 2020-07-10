Власти Китая готовы ответить на санкции США их же методами

Пекин готов ввести ответные санкции против американских граждан и организаций, после того, как Вашингтон принял пакет ограничительных мер против ряда китайских официальных лиц.

Об этом заявил официальный представитель МИД Китайской Народной Республики Чжао Лицзянь, назвав действия США грубым вмешательством во внутренние дела Китая. Также дипломат отметил, что ужесточение правил работы в США для четырех китайских СМИ нарушает основные принципы международных отношений.

Ранее в четверг американские Госдепартамент и Министерство финансов сообщили о введении финансовых и визовых ограничений в отношении четырех граждан Китая, в число которых входят бывшие и действующие чиновники, которые, по данным Вашингтона, имеют отношения к насилию над жителями Синьцзян-Уйгунрского района КНР, населенного представителями национальных меньшинств.

«Указанные меры США являются грубым вмешательством во внутренние дела КНР и серьезным нарушением базовых принципов международных отношений, это окажет сильное негативное воздействие на китайско-американские отношения. Мы осуждаем этот шаг и отклоняем его», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

По его словам, все, что происходит в Синьцзяне, относится ко внутренним китайским делам и правительство КНР намерено защищать национальные интересы государства, обеспечивать его безопасность и развитие, а значит продолжит борьбу с сепаратизмом, терроризмом и религиозным экстремизмом, а также с попытками иностранного вмешательства.