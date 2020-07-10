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14:54   10 Июля 2020
Общество

Сирийские киноэксперты высоко оценили фильм "Шугалей"

Сирийские киноэксперты высоко оценили фильм "Шугалей"

Фильм "Шугалей" о судьбе российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, попавших в лапы террористов ПНС Ливии переведен на иностранные языки. Картину смогли посмотреть сирийские зрители и киноэксперты, которые поделились мнениями.

Арабский культурный центр в Абу-Руммане стал площадкой для проведения под эгидой Министерства культуры Сирии специального показа фильма "Шугалей". Как сообщает Федеральное агентство новостей, в дискуссии о содержании картины приняли участие журналисты, работники сирийского кино, сирийские политологи и представители российского посольства в Дамаске.

Сирийский политический аналитик Бассам Абу аль-Абдулла отметил схожесть судьбы Сирии и Ливии, которые стали жертвами агрессии Запада против этих стран, а российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, решившие рассказать правду о неприглядной роли Запада в трагедии ливийского народа, за это и страдают. Сирийский режиссер Усама Шукэйр оценил художественную достоверность и убедительность картины.

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #Шугалей #шугалей-2

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