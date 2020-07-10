Суд Лондона перенес рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США на 31 июля

Слушания по экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова начнутся в Лондоне 31 июля.

Причиной переноса стала сложная эпидемиологическая обстановка в Великобритании. Как уточняется, это будут не полноценные слушания, а предварительные, так называемая досудебная подготовка дела.

Отметим, изначально слушания по экстрадиции Тинькова в США были запланированы на 27 апреля, однако 20 апреля суд перенес их на начало июля. Основатель и председатель Совета директоров "Тинькофф банка" участвует в судебных слушаниях, которые были инициированы Налоговым управлением США.

Олег Тиньков имел американское гражданство, однако в 2013 году решил от него отказаться. Налоговая служба США обвинила бизнесмена в сокрытии активов на сумму свыше 1 млрд долларов. За это Тинькову грозит до шести лет лишения свободы.