Басманный суд арестовал губернатора Хабаровского края Фургала

Басманный суд российской столицы принял решение арестовать хабаровского губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщили представители судебной инстанции.

Согласно решению суда, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пробудет под стражей до 9 сентября. Арест политика связан с уголовным делом об убийствах. Соответствующую информацию приводит телеканал "360".

Следствие подозревает Фургала в причастности к убийству нескольких предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области. Ранее политику были предъявлены официальные обвинения.