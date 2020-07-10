Российские политики, эксперты и представители РПЦ остро реагируют на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «переквалифицировать» храм Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

2020-ый стал не только годом «царствования» нового вируса, но и рассадником угроз для одной из мировых религий. С одной стороны, на христианство нападают либеральные активисты, благодаря которым образ Иисуса получает новое, «темнокожее» прочтение, с другой — происходит покушение на важнейшие исторические святыни. По мнению писателя-богослова Андрея Кураева, как раз волнения на Западе и послужили поводом для одиозной инициативы турецкого президента.

«Момент хороший подоспел, — размышляет Кураев. — Всегда любые границы или договоренности пересматривают, когда возникают сложности у партнеров».

Такими сложностями религиозный деятель считает расовые столкновения, отмечая при этом, что реализация идеи Эрдогана стала возможной, поскольку в Турции нет установки сохранить сбалансированные отношения между христианами и мусульманами. Кураев вместе со многими верующими переживает за судьбу Софийских фресок, которые, как это уже было несколько веков назад, могут закрасить.

«Потому что если будет считаться, что это мечеть, то совершенно естественно можно ожидать, что мусульмане скажут: «Мы не можем молиться, когда на нас сверху глаза Христа смотрят и Богоматери», — рассуждает Кураев. — Если это будут временные занавески, опускаемые на время молитвы, то это их проблемы, но если это все будет заштукатурено, то это будет варварство».

Варваром и оголтелым политиканом главу Турции считает и депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Он признаётся, что его сердце переполняет скорбь.

«Атаманский мечтатель Эрдоган использует эти абсолютно подлые, негодяйские приемы в своих узких маргинальных целях, — пожаловался «Политике сегодня» депутат. — Он пытается опять развязать межрелигиозный конфликт».

Милонов уверен, что вера для турецкого лидера стала инструментом реализации политических убеждений. А сами мусульмане, по его мнению, такой шаг президента поддержать не могут.

«Он совершенно не понимает, что творит, цепляясь за власть. Как обычно, как проститутка, пытается усидеть на нескольких стульях», — эмоционально рапортует Милонов.

При этом депутат понимает желание «негров у себя на родине рисовать Христа с темным цветом кожи» и не относит это к богохульству, потому что «они другого не знают».

«Для них это естественный цвет кожи. Я думаю, что спасителя это не обижает. Точно так же, как перуанцы рисовали иконы спасителя с рыжими волосами, с чем я, совершенно лично, очень согласен, — подчеркнул рыжеволосый госдеятель. — А вот когда церкви христианские отдают под мечети — вот это негодяйство, это подлость и хамство настоящее».

Россия же, по мнению представителя парламента, должна воспринимать себя в качестве хранителя православных ценностей. Кроме того, Милонов с теплом отзывается о другом Софийском соборе, который находится в его округе — в Царском селе.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, в областном центре которой стоит один из древнейших храмов Святой Софии в мире, отмечает, что «только София Новгородская сохранила свое изначальное предназначение», продолжая приглашать верующих на ежедневные службы. Глава региона обещает туристам и паломникам «мощнейший эмоциональный опыт».

Отметим, что история Софийского собора в Великом Новгороде насчитывает без малого тысячу лет.