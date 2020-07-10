Сербские СМИ разглядели «руку Кремля» в протестах, но всему виной футбол

В сербской столице с 7 июля продолжаются уличные протесты. На улицы Белграда вышли тысячи граждан, негодуя из-за жестких карантинных мер по борьбе с коронавирусом, введенных правительством. Демонстранты против комендантского часа, ограничений для бизнеса и запрета собираться в компании более 10 человек.

Поначалу мирные акции переросли в ожесточенные столкновения с полицией. В ответ на брошенные митингующими камни, бутылки и факелы силовики применили слезоточивый газ. Пострадали 118 сотрудников полиции, за два дня задержали 153 человека. Позже протест распространился и на другие города: Нови-Сад, Ниш и Крагуевац.

Сербы недовольны ограничениями из-за коронавируса и одновременно распространением болезни. Заболеваемость COVID-19 в стране резко выросла после футбольного матча между командами «Црвена звезда» и «Партизан». Тогда на стадионе собралось около пяти тысяч человек.

Другие причины протеста — коррупция и уровень здравоохранения в стране, считает сотрудник белградского Института европейских исследований Стеван Гайич.

«Да, коронавирус — только повод, но важный повод. Потому что у нас сильно врали по числу зараженных, умерших, о том, что происходит с деньгами за покупку лекарств и так далее. Ложь и коррупция. Дело в том, что люди раздражены больше всего тем, что Вучич, когда хотел организовывать выборы, допустил и футбольные матчи, и концерты. И сразу после выборов начали появляться случаи коронавируса», — рассказал Гайич изданию Правда.ру.

Но 8 июля в сербских СМИ стали распространяться предположения о причастности к протестам России. Ответ от МИД РФ не заставил себя ждать — очередные поиски «российского следа» назвали намеренной дезинформацией.

«Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных "конспирологических" стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится "рука Москвы". Речь на самом деле идет о низкопробной "заказухе", преследующей одну цель, — бросить тень на российско-сербское партнерство», — сказано в заявлении министерства.

Политолог Наталия Елисеева в комментарии «Политике сегодня» рассказала, что безосновательно обвинять Россию в любых критичных ситуациях стало трендом в Европе.

Елисеева отметила, что введение ограничений, связанных с коронавирусом, зачастую вызывает протестную реакцию в обществе. Подобные митинги проходили в Польше, во Франции, Швейцарии и Германии, но «рука Кремля» к этим событиям не имеет никакого отношения, как и к сербским беспорядкам.

«Любые обвинения в сторону России идут по некому наитию, в той же Европе уже сформировался тренд, что в сложной и конфликтной ситуации можно обвинить Россию, причем без всяких доказательств, чтобы потушить протесты и недовольства», — объяснила Елисеева в разговоре с «Политикой сегодня».

На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, каждая страна в меру своих возможностей пытается справиться с внутренними проблемами, в том числе и Россия: стране не до мифического «вмешательства» в чужие дела. К тому же, накануне в РФ прошло голосование по поправкам в Конституцию, а осенью начинается кампания по избранию глав регионов, напоминает политолог.

«Сейчас все заняты своими проблемами и попытка переключить внимание на Россию действительно абсурдна и была сделана в попытках на время отвлечь протестующих, но это вряд ли получится», — отмечает Елисеева.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов предположил, что Соединенные Штаты Америки желают довести митинги в Сербии до оранжевой революции, чтобы помешать российско-сербскому союзу.