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14:25   10 Июля 2020
Общество

Политолог Захаров считает необходимым снимать фильмы, подобные "Шугалею-2"

Политолог Захаров считает необходимым снимать фильмы, подобные "Шугалею-2"

Создатели фильма "Шугалей", оценив его общественный резонанс, готовят к выпуску продолжение картины под названием "Шугалей-2". В преддверии премьеры эксперты делятся своими мнениями о необходимости таких фильмов.

Командировка сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Триполи, где они собирались заниматься социологическими исследованиями, превратилась для них в заточение в тюрьме "Митига". Руководитель АНО «Евразийский институт молодежных инициатив», политолог Дмитрий Захаров в беседе с корреспондентом издания "НьюИнформ" заявил о необходимости снимать такие фильмы как "Шугалей" и "Шугалей-2".

Политолог отметил, что фильмов о судьбе заложников, попавших в плен к террористам, не так много, а потому и международная общественность не акцентирует на это внимание. Он также уверен, что не нужно ограничиваться только художественными фильмами, а выходит с миром с документальными фактами, чтобы все могли увидеть, что террористы — это не какие-то борцы за идею, а простые бандиты, убийцы и грабители.

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Автор: Василий Пименов
#захаров #Шугалей #шугалей-2

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