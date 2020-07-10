Переполненные отели и очереди за чебуреками. Как Россия проводит сезон отпусков

Несмотря на то, что в России пока не закончилась пандемия COVID-19, в стране оживает внутренний туризм. Об этом «Политике сегодня» рассказал вице-президент по маркетинговым коммуникациям и инновациям «Ассоциации внутреннего и въездного туризма России» Андрей Яблонских.

«По России сейчас все направления перегружены. Если вы захотите снять номер в четырех-, пятизвездочном отеле, вы ничего не найдете. А вот Европа в этом году не досчитается большого количества туристов из других регионов», — высказал свое мнение эксперт.

Пока специалисты заняты клиническими испытаниями вакцины, российские туристы наслаждаются теплыми летними днями в путешествиях, вопреки опасности заразиться.

«У нас такой менталитет», — вздохнул Яблонских.

По словам собеседника агентства, владельцы отелей пока не могут порадовать тех, кто привык к комфортному отдыху в дорогих номерах.

«Те отдыхающие, которые поднимают экономику региона или страны, не могут найти для себя подходящие варианты. Все гостиницы высокого уровня переполнены, а те, что есть, стоят баснословных денег. На такие деньги можно квартиру в Москве купить», — рассказал эксперт.

В нынешней ситуации, когда курортные регионы столкнулись с наплывом туристов, Яблонских видит как плюсы, так и минусы.

«Перегруз он тоже не хорош. Одно дело, когда люди приезжают, и их комфортно обслуживают. Другое дело, когда они приезжают на отдых и стоят в очередях за тем же чебуреком», — считает эксперт.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что риск заражения COVID-19 снизится, если путешествующие по стране россияне будут соблюдать все санитарные меры.