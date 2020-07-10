Лавров: Россия и без СНВ-III обеспечит свою безопасность на долгую перспективу

Настойчивость, с которой США пытаются подключить Китай к переговорам по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), говорит о их твердом решении выйти из него.

Такое мнение в ходе онлайн-сессии «Примаковских чтений» высказал глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

«Судя по всему, решение не продлевать этот договор в США уже принято. Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, говорит о том, что это уже предрешено», — заявил министр.

Кроме того, Лавров указал на требования США обсудить контроль над новейшим российским вооружением, которые озвучиваются, несмотря на то, что Москва уже выражала готовность к ограничениям, а также к диалогу о своих новейших видах вооружений, не попадавших под действие Договора в том случае, если Договор СНВ-III будет к тому времени продлен. Однако США, по словам министра, категорически отказываются от переговоров, и Россия не намерена их уговаривать.

«Мы знаем, и это твердая уверенность, что мы гарантированно обеспечим свою безопасность на длительную перспективу, даже в отсутствие этого договора, — подчеркнул Лавров. — О том, что мы будем делать в случае завершения срока действия этого договора без какого-либо последующего действия, я не знаю. По-моему, об этом говорить преждевременно. Мы готовы к любому развитию событий».

Напомним, Россия и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. В договоре было прописано, что срок его действия составляет десять лет с возможностью продления еще на пять лет. Однако в 2020 году, несмотря на приближение срока. Когда действие договора закончится, США не выражают готовности к переговорам о его продлении, несмотря на призывы России.