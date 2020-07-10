Эксперт сравнил влияние санкций и COVID-19 на рубль

Российская экономика знает, как адаптироваться к санкционной политике Соединенных Штатов, пандемия коронавируса является наибольшей угрозой, сообщил аналитик компании "Фридом финанс" Валерий Емельянов.

Вторая волна COVID-19 опаснее, чем новые санкции от США. Аналитик предположил, что при новой волне заражений сырьевые рынки снова упадут, а котировки нефти не поднимутся выше уровня в 30-35 долларов, тогда доллар вырастет до 77-80 рублей. Емельянов напомнил, что во время первой волны коронавируса цена на нефть упала из-за резкого уменьшения спроса на фоне карантина.

С начала текущего года рубль упал в цене на 1/8 часть, и это напрямую зависит от уменьшения цен на нефть, уверен Емельянов, пишет РИА Новости. Американский аналитик ранее спрогнозировал рекордный рост цен на нефть до 150 долларов за баррель к 2025 году.