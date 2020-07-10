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14:14   10 Июля 2020
Политика

Мисмари: ЛНА готова противостоять турецкой интервенции в Ливии

Мисмари: ЛНА готова противостоять турецкой интервенции в Ливии

Границы города Сирт продолжают контролироваться силами Ливийской национальной армии. Об этом заявил спикер ЛНА генерал-майор Ахмад аль-Мисмари в интервью египетскому телеканалу DMC, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно словам Мисмари, ЛНА готова противостоять вторжению Турции и ее наемников из северной Сирии. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии продолжает получать технику и живую силу от Анкары. Также он сообщил, что в любой момент Турция и ее боевики могут атаковать прибрежный город Сирт.

Генерал-майор отметил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не отказался от своих амбиций и желания захватить земли Ливии. Для выполнения этих целей Турция нагнетает обстановку в североафриканской стране, поставляя вооружение и наемников для нелегитимного ПНС. Спикер добавил, что только за предыдущую неделю усилиями Анкары в Ливию было перенаправлено более тысячи радикальных исламистов из организаций, запрещенных на территории РФ: "Братья-мусульмане", "ИГИЛ", "Аль-Каида".

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #ливия #мисмари

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