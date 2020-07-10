Фургал на судебном заседании не смог вспомнить возраст своей приемной дочери

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал суду о содержании детей, один из которых, по его словам, "не может зарабатывать себе на жизнь".

Глава региона в рамках заседания признался, что содержит на обеспечении своего 29-летнего сына. Отвечая на вопрос судьи, Фургал отметил, что его "старший" не в состоянии зарабатывать на жизнь самостоятельно.

Помимо 29-летнего молодого человека, у хабаровского губернатора есть еще один сын и приемная дочь. При этом, отвечая на вопросы о них, глава региона не смог вспомнить точный возраст девочки.

Сергея Фургала задержали при выходе из дома 9 июля. Следователи считают, что губернатор причастен к организации нескольких громких убийств, а также к покушению на жизнь человека.