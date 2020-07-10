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14:13   10 Июля 2020
Общество

Фургал на судебном заседании не смог вспомнить возраст своей приемной дочери

Фургал на судебном заседании не смог вспомнить возраст своей приемной дочери

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал суду о содержании детей, один из которых, по его словам, "не может зарабатывать себе на жизнь".

Глава региона в рамках заседания признался, что содержит на обеспечении своего 29-летнего сына. Отвечая на вопрос судьи, Фургал отметил, что его "старший" не в состоянии зарабатывать на жизнь самостоятельно.

Помимо 29-летнего молодого человека, у хабаровского губернатора есть еще один сын и приемная дочь. При этом, отвечая на вопросы о них, глава региона не смог вспомнить точный возраст девочки.

Сергея Фургала задержали при выходе из дома 9 июля. Следователи считают, что губернатор причастен к организации нескольких громких убийств, а также к покушению на жизнь человека.

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Автор: Борис Нестеров
#суд #дети #уголовное дело #фургал

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