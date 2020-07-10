Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время судебного процесса заявил о своей полной невиновности, сообщил адвокат подозреваемого Борис Кожемякин.

Сторона защиты не рассматривает политическую версию задержания главы региона, подчеркнул адвокат в интервью журналистам. По словам Кожемякина, он будет добиваться от суда снятия всех обвинений с его подзащитного.

"Мой подзащитный по образованию врач, а это несовместимо с лишением людей жизни", — заявил Кожемякин.

Следственные органы подозревают Сергея Фургала в организации покушений на убийства и в убийствах предпринимателей из Амурской области и Хабаровского края в 2004 и 2005 годах.