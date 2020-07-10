Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог Захаров считает необходимым снимать фильмы, подобные "Шугалею-2"

Политолог Захаров считает необходимым снимать фильмы, подобные "Шугалею-2"

 Бортко оценил воздействие кино на умы перед выходом фильма «Шугалей-2»

Бортко оценил воздействие кино на умы перед выходом фильма «Шугалей-2»
Эксперт сравнил влияние санкций и COVID-19 на рубль

Эксперт сравнил влияние санкций и COVID-19 на рубль

 Мисмари: ЛНА готова противостоять турецкой интервенции в Ливии

Мисмари: ЛНА готова противостоять турецкой интервенции в Ливии
Грузия потребовала от Украины разъяснить скандальные заявления Саакашвили

Грузия потребовала от Украины разъяснить скандальные заявления Саакашвили

 Йельский политолог увидела популизм в угрозах Трампа сократить финансирование школ

Йельский политолог увидела популизм в угрозах Трампа сократить финансирование школ
Политолог Захаров считает необходимым снимать фильмы, подобные "Шугалею-2"

Политолог Захаров считает необходимым снимать фильмы, подобные "Шугалею-2"

 Бортко оценил воздействие кино на умы перед выходом фильма «Шугалей-2»

Бортко оценил воздействие кино на умы перед выходом фильма «Шугалей-2»
Эксперт сравнил влияние санкций и COVID-19 на рубль

Эксперт сравнил влияние санкций и COVID-19 на рубль

 Мисмари: ЛНА готова противостоять турецкой интервенции в Ливии

Мисмари: ЛНА готова противостоять турецкой интервенции в Ливии
Грузия потребовала от Украины разъяснить скандальные заявления Саакашвили

Грузия потребовала от Украины разъяснить скандальные заявления Саакашвили

 Йельский политолог увидела популизм в угрозах Трампа сократить финансирование школ

Йельский политолог увидела популизм в угрозах Трампа сократить финансирование школ
13:47   10 Июля 2020
Происшествия

Глава Хабаровского края Фургал в суде заявил о своей полной невиновности

Глава Хабаровского края Фургал в суде заявил о своей полной невиновности

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время судебного процесса заявил о своей полной невиновности, сообщил адвокат подозреваемого Борис Кожемякин.

Сторона защиты не рассматривает политическую версию задержания главы региона, подчеркнул адвокат в интервью журналистам. По словам Кожемякина, он будет добиваться от суда снятия всех обвинений с его подзащитного.

"Мой подзащитный по образованию врач, а это несовместимо с лишением людей жизни", — заявил Кожемякин.

Следственные органы подозревают Сергея Фургала в организации покушений на убийства и в убийствах предпринимателей из Амурской области и Хабаровского края в 2004 и 2005 годах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#суд #адвокат #заявление #хабаровский край #фургал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...