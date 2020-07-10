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14:20   10 Июля 2020
Весь мир

Грузия потребовала от Украины разъяснить скандальные заявления Саакашвили

Грузия потребовала от Украины разъяснить скандальные заявления Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий должность главы Исполкома Национального совета реформ Украины, является публичным политиком и представителем украинских властей, а значит Киев должен дать Тбилиси разъяснения относительно его недавних высказываний.

С таким заявлением выступил глава Комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили, комментируя опубликованные Саакашвили на его странице в социальной сети Facebook слова о том, что он не признает легитимности нынешней грузинской власти, а во время парламентских выборов, которые пройдут в Грузии в октябре этого года, планирует быть «на передней линии».

Отвечая на вопрос журналистов о том, как власти Грузии намерены отреагировать на эти высказывания экс-президента, Сесиашвили отметил, что они потребуют разъяснений от Киева.

«Он (Саакашвили — ред.) является представителем украинских властей, он публичный человек Украины, следовательно, его заявление, в котором он говорит о легитимности правительства Грузии, не останется без реакции. Ответ будет спрошен с Украины». – подчеркнул грузинский парламентарий.

При этом Сесиашвили подчеркнул, что «пропагандистские» заявления Саакашвили являются вмешательством во внутренние дела Грузии.

Грузия потребовала от Украины разъяснить скандальные заявления Саакашвили

Напомним, ранее, после того, как беглый грузинский президент и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный к тому же Петром Порошенко украинского гражданства в 2017 году, был весной 2020 года назначен новым украинским президентом Владимиром Зеленским главой Исполнительного комитета Национального совета Украины по реформам, Грузия отозвала из Киева своего посла для консультаций.

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Автор: Александр Люблинский
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