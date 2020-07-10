Грузия потребовала от Украины разъяснить скандальные заявления Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий должность главы Исполкома Национального совета реформ Украины, является публичным политиком и представителем украинских властей, а значит Киев должен дать Тбилиси разъяснения относительно его недавних высказываний.

С таким заявлением выступил глава Комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили, комментируя опубликованные Саакашвили на его странице в социальной сети Facebook слова о том, что он не признает легитимности нынешней грузинской власти, а во время парламентских выборов, которые пройдут в Грузии в октябре этого года, планирует быть «на передней линии».

Отвечая на вопрос журналистов о том, как власти Грузии намерены отреагировать на эти высказывания экс-президента, Сесиашвили отметил, что они потребуют разъяснений от Киева.

«Он (Саакашвили — ред.) является представителем украинских властей, он публичный человек Украины, следовательно, его заявление, в котором он говорит о легитимности правительства Грузии, не останется без реакции. Ответ будет спрошен с Украины». – подчеркнул грузинский парламентарий.

При этом Сесиашвили подчеркнул, что «пропагандистские» заявления Саакашвили являются вмешательством во внутренние дела Грузии.

Напомним, ранее, после того, как беглый грузинский президент и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный к тому же Петром Порошенко украинского гражданства в 2017 году, был весной 2020 года назначен новым украинским президентом Владимиром Зеленским главой Исполнительного комитета Национального совета Украины по реформам, Грузия отозвала из Киева своего посла для консультаций.