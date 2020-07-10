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13:23   10 Июля 2020
Политика

Военный эксперт Кнутов счел выводы китайских экспертов по МН17 обоснованными и логичными

Военный эксперт Кнутов счел выводы китайских экспертов по МН17 обоснованными и логичными

Суд Нидерландов, рассматривающий дело о крушении рейса МН17, согласился выслушать показания "Алмаз-Антея", подтверждающие непричастность Москвы, Донецка и Луганска к авиакатастрофе.

Эксперты из Китая восстановили хронологию расследования дела и сошлись во мнении, что авиакатастрофа не была выгодна ни России, ни ЛДНР. Специалисты напомнили, что в день крушения в небе над Донбассом была замечена авиация украинской стороны. США продолжают выгораживать официальный Киев, отказываясь предоставить информацию со спутников в день крушения, пишет "Новороссия".

Военный эксперт Юрий Кнутов считает выводы китайских экспертов обоснованными и логичными. Он подчеркнул, что у России не было выгоды осуществлять какую-либо провокацию, поскольку на тот момент наблюдался процесс нормализации отношений между РФ и Западом.

В заключение Кнутов добавил, что в отношении РФ используются фальсифицированные доказательства, указав на выводы финских экспертов и украинский самолет, который был замечен в небе перед катастрофой.

"Что он там делал — сбивал либо контролировал падение самолета на землю? Может быть, он этим и занимался. Эта информация напрочь игнорируется", – подытожил эксперт.

Телеканал "360" сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выход книги о крушении рейса МН17.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #крушение #нидерланды #мн17

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