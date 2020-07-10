Публикация внефракционного украинского депутата Деркача записи переговоров президента РФ Владимира Путина с Петром Порошенко вызвала реакцию в Кремле. Подлинность записи была подвергнута сомнению.

Детали телефонных бесед президента РФ Владимира Путина с лидерами других стран становятся известными широкой публике только в том объеме, в котором их публикует президентская пресс-служба. Все эти разговоры проходят в закрытом режиме, а потому не могут быть опубликованы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова передает РИА Новости.