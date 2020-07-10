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 Бортко оценил воздействие кино на умы перед выходом фильма «Шугалей-2»

Бортко оценил воздействие кино на умы перед выходом фильма «Шугалей-2»
Эксперт сравнил влияние санкций и COVID-19 на рубль

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 Мисмари: ЛНА готова противостоять турецкой интервенции в Ливии

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13:13   10 Июля 2020
Политика

В Кремле ничего не знают о достоверности записи разговора Путина с Порошенко

В Кремле ничего не знают о достоверности записи разговора Путина с Порошенко

Публикация внефракционного украинского депутата Деркача записи переговоров президента РФ Владимира Путина с Петром Порошенко вызвала реакцию в Кремле. Подлинность записи была подвергнута сомнению.

Детали телефонных бесед президента РФ Владимира Путина с лидерами других стран становятся известными широкой публике только в том объеме, в котором их публикует президентская пресс-служба. Все эти разговоры проходят в закрытом режиме, а потому не могут быть опубликованы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова передает РИА Новости.

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Автор: Василий Пименов
#путин #порошенко #песков

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