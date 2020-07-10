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13:12   10 Июля 2020
Политика

Песков заявил о необходимости доказательств слов Жириновского в отношении Фургала

Песков заявил о необходимости доказательств слов Жириновского в отношении Фургала

Заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского в отношении главы Хабаровского края Сергея Фургала нуждаются в доказательствах, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, слова лидера ЛДПР о том, что Фургала якобы заставляли возить в Москву некие деньги, нуждаются в проверке, так как такие заявления достаточно серьезны.

9 июля в Хабаровске задержали главу региона Сергея Фургала, его этапировали в Москву, где 10 июля ему изберут меру пресечения. По версии СК РФ, политик причастен к организации убийств и покушении на убийство предпринимателей 15-летней давности в Хабаровском крае и Амурской области. В ходе допроса Фургал свою вину отрицал.

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Автор: Ирина Большунова
#песков #жириновский #фургал

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