Песков: закрытость дела Сафронова не может быть дестабилизирующим фактором

Тотальная закрытость дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого подозревают в государственной измене, не может быть дестабилизирующим фактором, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Повышенной интерес со стороны СМИ к судьбе коллеги абсолютно понятен, подчеркнул представитель Кремля. По его словам, все переживают сейчас по этому поводу. Однако нужно понимать, что речь идет о государственной тайне, с которой и связан столь секретный режим. Песков подчеркнул, что в данном случае не должно быть "места эмоциям".

Журналиста и советника Дмитрия Рогозина подозревают в работе на спецслужбы НАТО. Речь идет о передаче секретных сведений.