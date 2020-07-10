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Эксперт сравнил влияние санкций и COVID-19 на рубль

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 Мисмари: ЛНА готова противостоять турецкой интервенции в Ливии

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13:11   10 Июля 2020
Политика

Песков: закрытость дела Сафронова не может быть дестабилизирующим фактором

Песков: закрытость дела Сафронова не может быть дестабилизирующим фактором

Тотальная закрытость дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого подозревают в государственной измене, не может быть дестабилизирующим фактором, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Повышенной интерес со стороны СМИ к судьбе коллеги абсолютно понятен, подчеркнул представитель Кремля. По его словам, все переживают сейчас по этому поводу. Однако нужно понимать, что речь идет о государственной тайне, с которой и связан столь секретный режим. Песков подчеркнул, что в данном случае не должно быть "места эмоциям".

Журналиста и советника Дмитрия Рогозина подозревают в работе на спецслужбы НАТО. Речь идет о передаче секретных сведений.

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Автор: Кристина Мокроусова
#суд #песков #кремль #госизмена #сафронов

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