Источник: около 20 хабаровских чиновников могут оказаться фигурантами по делу Фургала

Большая часть чиновников, которых задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал привел в местное правительство, могут лишиться занимаемых должностей. Об этом сообщил информированный источник.

Согласно имеющимся данным, многие из тех, кого Фургал привел в краевое правительство, могут стать фигурантами уголовного дела в отношении хабаровского главы. Знакомый с ситуацией источник уточняет, что 16-20 чиновников в скором времени будут доставлены в Москву для проведения следственных действий.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан правоохранителями в четверг, 9 июля. Его подозревают в причастности к организации нескольких убийств и покушению на жизнь человека в начале 2000-х годов. Сегодня, 10 июля, Басманный районный суд Москвы изберет меру пресечения для подозреваемого.