Йельский политолог увидела популизм в угрозах Трампа сократить финансирование школ

Америка продолжает возглавлять рейтинг по числу больных коронавирусом в мире. Эпидемиологическая ситуация не позволяет открыть школы в обычном режиме, о чем говорят не только здравоохранители, но и эксперты, губернаторы, сами американцы. Однако это не мешает лидеру Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, который решил пригрозить сокращением финансирования, если учебные заведения не заработают вовремя.

«Мы должны открыть наши школы. Прекратите эту ерунду. Политика бесконечных локдаунов месяц за месяцем принесет больше вреда, чем пользы», — аргументировал господин президент.

Может ли Трамп в действительности урезать бюджет школам и что за этим стоит, «Политика сегодня» узнала у профессора политологии и философии Йельского университета Сейлы Бенхабиб. Комментируя эту ситуацию, эксперт отметила безответственность и опасность открытия образовательных организаций без отмашки Минздрава США и без учета ситуации на местах.

«Президент Трамп привел Соединенные Штаты к катастрофе благодаря своим невежественным и некомпетентным ответам на пандемию COVID-19. Он видит все через призму своего переизбрания. Да, это демагогическая политика правого популизма», — считает директор программы по этике, политике и экономике.

Бенхабиб пояснила, что американский лидер не в силах единолично сократить финансирование образовательной сферы, так как школы находятся под контролем штатов, городов и местных советов. Конечно, есть еще и федеральная поддержка, и Трамп способен урезать ее, но даже такой вариант под большим вопросом.

«Школьные округа будут оспаривать его [решение об уменьшении субсидий], обращаясь в суды, и Конгресс может принять законодательство, чтобы сохранить помощь. Даже республиканскому большинству в Сенате, возможно, придется уважать голосование большинства Палаты представителей, потому что осень — сезон выборов, и школьный вопрос касается всех — будь то демократ, республиканец или независимый [кандидат]», — предположила собеседница ПС.

В целом, денежный вопрос для школ — это решение муниципальное и даже местное. Главы штата и города могут что-то предложить, но и ассоциации родителей и учителей имеют голос.

«Федеральное правительство предоставляет помощь и субсидии по определенным программам, но не имеет власти над школьными системами в Штатах», — заключила Сейла Бенхабиб.

По данным на 10 июля, в Америке за все время пандемии заразились коронавирусом более трех миллионов людей, при этом число погибших приближается к 140 тысячам. Почти полтора миллиона пациентов выздоровели. Спаду эпидемии, в том числе, мешают протесты на расовой почве после смерти Джорджа Флойда под коленом теперь уже бывшего полицейского.