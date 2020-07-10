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12:46   10 Июля 2020
Происшествия

Адвокат: Фургал должен понести ответственность за смерть детей в лагере "Холдоми"

Адвокат: Фургал должен понести ответственность за смерть детей в лагере "Холдоми"

Заявление о привлечении хабаровского губернатора Сергея Фургала к ответственности по делу о пожаре в детском лагере передано в СК, заявил адвокат семей погибших Игорь Трунов.

Глава региона, где произошла страшная трагедия, должен быть привлечен к ответственности за халатность, считает защитник. По его словам, следователи должны выдвинуть обвинения против Фургала в гибели детей, которые стали жертвами пожара в лагере "Холдоми".

Губернатор должен был проследить за ситуацией в палаточном городке, где в погоне за деньгами чиновники допустили ряд серьезных нарушений, отметил Трунов в беседе с РИА Новости.

Фургала задержали накануне, 9 июля. Следователи, занимающиеся делом против него, считают, что глава региона причастен к организации нескольких убийств и покушению на жизнь человека.

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Автор: Илья Романович
#лагерь #пожар #адвокат #фургал #холдоми

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