Пандемия в Африке привела к попыткам усиления авторитарных режимов

Антикитайские настроения в Африке существенно усилились из-за пандемии коронавируса, создав почву для усиления политической конфронтации между правительствами африканских государств и оппозиционными силами. Об этом заявили эксперты Фонда Росконгресс.

Власти африканских государств ввели множество ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом. Часть ограничений население воспринимает отрицательно. В первую очередь речь идет о тех мерах, которые ограничивают религиозные практики.

Кроме того, под запрет попали похоронные церемонии, которые чрезвычайно важны в культуре африканцев и являются источником дохода многих сфер обслуживания. В связи с этим ограничения привели к протестам, пишет Федеральное агентство новостей.

Китай является одним из основных инвесторов в Африке, однако в странах континента преобладают антикитайские настроения, которые были спровоцированы инцидентом в китайском городе Гуанчжоу, где местные власти в апреле фактически выставили на улицу проживавших там африканцев. В социальных сетях разразился скандал, а ряд стран Африки вызвали послов Китая для разъяснений.

Позже появились слухи о том, что китайская гуманитарная помощь для Африки, часть которой обеспечил миллиардер Джек Ма, заражена коронавирусом. Один из кенийских парламентариев и вовсе призвал выдворить из страны всех китайцев, а водители такси в Кении отказывались возить гостей из КНР.

Пекин, конечно, отреагировал, однако ограничился выступлениями официальных лиц и публикациями в СМИ.

Еще одной проблемой в Африке стала политизация пандемии коронавируса. Оппозиция тут же нашла повод обвинить власти в слабости и нерешительности. Народно-демократическая партия Нигерии (НДП) обрушилась с критикой на президента страны Мухаммада Бухари за то, что он не выступил с официальным обращением к нации, "охваченной паникой". Оппозиционный альянс Мали в июне и вовсе организовал массовые демонстрации, требуя отставки президента, так как он прилагает недостаточно усилий для противодействия пандемии коронавируса.

Эксперты опасаются, что пандемия станет поводом для усиления авторитарных режимов в некоторых африканских государствах. Так, в Судане уже принято решение о переносе выборов, суд Уганды рассматривает возможность переноса процесса голосования, которое должно состояться в январе 2021 года на пять лет "до обуздания вируса". Все митинги в Уганде уже запретили.