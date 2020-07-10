Лавров объяснил, почему РФ оказывает поддержку странам Ближнего Востока и Северной Африки

Россия оказывает содействие государствам Ближнего Востока и Северной Африки, поддерживая добрые связи и пытаясь вникнуть в их проблемы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Выступая на онлайн-сессии международного форума "Примаковские чтения – 2020" на тему "Россия и постковидный мир", Лавров отметил, что РФ заинтересована в том, чтобы в Северной Африке и на Ближнем Востоке не появлялись новые военные кризисы, а уже существующие урегулировались.

"Северная Африка и Ближний Восток должны быть зоной стабильности", - заявил глава МИД РФ.

По словам российского министра, Россия не заинтересована в "столкновении лбами" различных стран и регионов, чтобы расширять свое военное присутствие. Он добавил, что Москва заинтересована в развитии торговых и экономических отношений и будет активно трудиться, чтобы международный правовой подход возобладал.