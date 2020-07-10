Глава СВН указал, что обвинения Сафронову не связаны с его профессиональной деятельностью

Задержание и предъявление обвинений советнику руководителя Роскосмоса Ивану Сафронову не связано с его профессиональной деятельностью. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Нарышкин обратил внимание на ряд принципиальных обстоятельств уголовного дела в отношении Сафронова. Он высоко оценил профессионализм сотрудников внешней разведки, указав, что обвинения не связаны с профессиональной деятельностью Сафронова.

Он подчеркнул, что никому не советует оказывать давление на органы следствия, а уж тем более на представителей судебной инстанции. По его словам, суд сам примет решение о степени виновности или невиновности гражданина, которому выдвинуты соответствующие обвинения.

В заключение Нарышкин добавил, что Служба внешней разведки РФ и ФСБ всегда ведут активное сотрудничество. Соответствующим образом он прокомментировал информацию СМИ о передаче подконтрольным ему ведомством материалов дела представителям ФСБ.

Телеканал "360" сообщал, что в ОНК рассказали об условиях содержания Сафронова в СИЗО.