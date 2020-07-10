Отношения Литвы, России и Белоруссии наэлектризовались до блокировки RT

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко в комментарии «Политике сегодня» поделился подробностями своей инициативы — ограничить литовский бизнес в России в ответ на блокировку телеканала RT в прибалтийском государстве. Сегодняшняя цензура — лишь вершина айсберга, подводный массив которого образовался в советскую эпоху.

«Всегда там были определенные круги, которые смотрели на Запад, поэтому после развала СССР мы сами видим, что они заняли агрессивную позицию по отношению к РФ. И эта позиция нашла выражение в запретах, например, российских телеканалов», — объяснил причину своего негодования депутат.

Москва никогда не запрещала литовским компаниям зарабатывать на территории РФ и получать прибыль, но настало время для жесткого ответа, убежден народный избранник:

«С одной стороны, Литва нам вредит, а с другой — тянет деньги. Хотят на наш рынок выходить, зарабатывать. Экономически они живут очень тяжело, денег там не заработать. У них телевизор победил, а не холодильник».

Марченко настаивает на федеральном законе, который запретит литовский бизнес в РФ или ограничит его санкциями. Решительные меры, по словам собеседника, помогут бороться с утечкой капитала из России.

«Литва превратилась в отмывочную контору для обналички и вывода российских денег за рубеж. Идея — ввести санкции. С одной стороны, мы введем ограничительные меры для Литвы, а с другой — поставим заслон выводу российских денег через литовские банки», — добавил депутат.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич находит литовскую цензуру одним из элементов мозаики, в которой центральное место отведено планам Росатома построить в соседней с Литвой Белоруссии атомную электростанцию. Для президента страны-члена ЕС Гитанаса Науседы, представляющего интересы элит, неприемлема перспектива конкуренции с белорусами, которые могут выйти на европейский рынок со своей электроэнергией.

«Для литовского политического класса это вопрос сверхпринципиальный. Все это усложняет ситуацию внутри Литвы и заставляет отрезать альтернативные источники информации. Вот что собственно и сделано», — объяснил Межевич в комментарии «Политике сегодня».

У РФ и Литвы особых экономических отношений нет, но есть европейские договоренности, связанные с железной дорогой из Белоруссии в Калининградскую область.