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12:40   10 Июля 2020
Происшествия

Судебное заседание в Москве по делу главы Хабаровского края пройдет в закрытом режиме

Судебное заседание в Москве по делу главы Хабаровского края пройдет в закрытом режиме

Судебное заседание в Басманном суде Москвы, который выберет меру пресечения для губернатора Хабаровского края, пройдет в закрытом режиме, сообщили официальные представители пресс-службы СУ СК РФ.

Соответствующее постановление принял судья Артур Карпов, пишет ТАСС. Как уточняется, причиной закрытого судебного заседания стало обеспечение дополнительной безопасности фигурантов дела.

"Постановляю провести рассмотрение ходатайства в закрытом режиме", — заявил судья Артур Карпов.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обвиняется в убийствах бизнесменов Амурской области и Хабаровского края в 2004 и 2005 годах.

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Автор: Илья Романович
#суд #басманный суд #фургал

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