Судебное заседание в Москве по делу главы Хабаровского края пройдет в закрытом режиме
Судебное заседание в Басманном суде Москвы, который выберет меру пресечения для губернатора Хабаровского края, пройдет в закрытом режиме, сообщили официальные представители пресс-службы СУ СК РФ.
Соответствующее постановление принял судья Артур Карпов, пишет ТАСС. Как уточняется, причиной закрытого судебного заседания стало обеспечение дополнительной безопасности фигурантов дела.
"Постановляю провести рассмотрение ходатайства в закрытом режиме", — заявил судья Артур Карпов.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обвиняется в убийствах бизнесменов Амурской области и Хабаровского края в 2004 и 2005 годах.