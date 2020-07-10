Бортко оценил воздействие кино на умы перед выходом фильма «Шугалей-2»

История российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана получит продолжение в фильме «Шугалей-2». Первая часть основанной на реальных событиях картины повествует о драматических событиях в Ливии, где боевики, наделенные властью так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, похитили и водворили россиян в застенки неофициальной тюрьмы «Митига».

Опрошенные «Политикой Сегодня» режиссеры сошлись во мнении, что язык кинематографа способен донести до людей правду и повлиять на решения власть имущих, когда бессильна дипломатия.

Киноискусство – самый мощный способ воздействия на массовое сознание. Такое мнение «Политике сегодня» высказал актер, кинорежиссер Егор Сальников.

«Тут нет другого мнения. Со второй половины 20 века — это самый влиятельный институт управления сознанием людей», — сказал он.

По словам Егора Сальникова, общество послевоенного времени стало визуальным. Вся информация, которую люди получают глазами лучше «усваивается» в их сознании и имеет наибольший эффект.

«То есть единственное, чему люди доверяют – глазам. Не слуху, мозгу, а тому, что видят. Даже пожилым людям удобнее воспринимать информацию визуально. Поэтому кино сейчас важнейшее из искусств», — считает режиссер.

Искусство кино способно изменить мир, солидарен с молодым коллегой мэтр отечественного кинематографа Владимир Бортко.

«Экранное киноискусство не потеряло своего значения. Оно меняется, появляется то там, то там. Оно очень действенно. Поэтому и является ключевым», — поделился своим мнением режиссер.

Ранее эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян заметил, что после выхода первой части фильма «Шугалей» ливийские боевики ПНС оказались в достаточно тяжелом положении, и новая часть фильма окончательно сорвет покровы с тех, кто пренебрегает международным правом под маской легитимности ООН.

Публицист, общественный деятель Мария Бутина уверена, что фильм заставит мир заговорить о похищенных в Ливии россиянах.

Весной 2020 года у посольства Ливии в Москве прошли пикеты с требованием освободить социологов. Но международные организации все еще хранят молчание.