Комздрав объяснил рост смертности в Петербурге пиком эпидемии COVID-19

Смертность в Петербурге в июне выросла относительно первого месяца лета 2019 года на 55 %.

Комитет по здравоохранению объяснил причины роста смертности в Северной столице. Специалисты отметили, что соответствующие показатели в Петербурге не выше, чем в других городах страны, передает издание "Невские новости".

Рост смертности в Петербурге связан с пиком эпидемии COVID-19, который пришелся на конец мая и начало июня. Сейчас этот период остался позади.

Петербургские медики используют самые передовые технологии, леча пациентов с COVID-19, рассказал изданию 78 ру профессор медико-хирургического центра им. Пирогова Михаил Замятин. Он отметил, что смертность в Северной столице соответствует среднему уровню для больших городов.