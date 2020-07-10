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12:34   10 Июля 2020
Общество

ФАН передаст Совфеду список НКО, пытавшихся повлиять на голосование по поправкам

ФАН передаст Совфеду список НКО, пытавшихся повлиять на голосование по поправкам

Редакция Федерального агентства новостей намерена поддержать расследование Совфеда и Госдумы по иностранному вмешательству в голосование по поправкам к Конституции.

Всероссийский плебисцит по внесению поправок в Основной закон страны стал мишенью для организаций, существующих на деньги западных спонсоров, считает глава рабочей группы Совфеда Алексей Кондратьев.

Редакция ФАН поддержала намерение комиссии и составила список организаций, которые могут быть причастны к вмешательству в голосование. Одним из них оказалось движение "Нет!", члены котрого выступали против поправок задолго до плебисцита.

Также ФАН рекомендовал проверить деятельность признанной в РФ иноагентом организации "Голос". В опубликованном списке редакция отметила, что движение тесно контактирует с посольством США.

Третьей организацией, которую отметил ФАН, стал так называемый "Фонд борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ). Его члены неоднократно предпринимали попытки воздействовать на россиян, чтобы они отказались от участия в голосовании.

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Автор: Ирина Большунова
#совфед #проверка #фан #иноагенты #Голосование2020

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