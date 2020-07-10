ФАН передаст Совфеду список НКО, пытавшихся повлиять на голосование по поправкам

Редакция Федерального агентства новостей намерена поддержать расследование Совфеда и Госдумы по иностранному вмешательству в голосование по поправкам к Конституции.

Всероссийский плебисцит по внесению поправок в Основной закон страны стал мишенью для организаций, существующих на деньги западных спонсоров, считает глава рабочей группы Совфеда Алексей Кондратьев.

Редакция ФАН поддержала намерение комиссии и составила список организаций, которые могут быть причастны к вмешательству в голосование. Одним из них оказалось движение "Нет!", члены котрого выступали против поправок задолго до плебисцита.

Также ФАН рекомендовал проверить деятельность признанной в РФ иноагентом организации "Голос". В опубликованном списке редакция отметила, что движение тесно контактирует с посольством США.

Третьей организацией, которую отметил ФАН, стал так называемый "Фонд борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ). Его члены неоднократно предпринимали попытки воздействовать на россиян, чтобы они отказались от участия в голосовании.