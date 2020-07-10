Лавров заявил, что РФ предложила Японии заключить полноценный мирный договор

Россия сделала Японии новое предложение касательно Курильских островов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров указал, что российская сторона предложила правительству Японии заключить полноценный мирный договор. По словам главы МИД РФ, ответа от Токио пока не последовало.

Ранее в Южно-Курильске была установлена памятная плитка с текстом поправки в Конституцию РФ о нерушимости границ.

Телеканал "360" сообщал, что губернатор японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки заявил о необходимости обсуждения территориальной принадлежности Южных Курил.