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Глава СВН указал, что обвинения Сафронову не связаны с его профессиональной деятельностью

 ФАН передаст Совфеду список НКО, пытавшихся повлиять на голосование по поправкам

ФАН передаст Совфеду список НКО, пытавшихся повлиять на голосование по поправкам
Мураев: Украина демонстрирует свое нежелание реинтегрировать потерянные регионы

Мураев: Украина демонстрирует свое нежелание реинтегрировать потерянные регионы

 Пандемия в Африке привела к попыткам усиления авторитарных режимов

Пандемия в Африке привела к попыткам усиления авторитарных режимов
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 Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах

Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах
12:32   10 Июля 2020
Политика

Лавров заявил, что РФ предложила Японии заключить полноценный мирный договор

Лавров заявил, что РФ предложила Японии заключить полноценный мирный договор

Россия сделала Японии новое предложение касательно Курильских островов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров указал, что российская сторона предложила правительству Японии заключить полноценный мирный договор. По словам главы МИД РФ, ответа от Токио пока не последовало.

Ранее в Южно-Курильске была установлена памятная плитка с текстом поправки в Конституцию РФ о нерушимости границ.

Телеканал "360" сообщал, что губернатор японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки заявил о необходимости обсуждения территориальной принадлежности Южных Курил.

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Автор: Василий Пименов
#россия #япония #лавров #курилы

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