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12:11   10 Июля 2020
Политика

Лавров назвал США виновником деградации международной стратегической стабильности

Лавров назвал США виновником деградации международной стратегической стабильности

Отказ США от стратегической стабильности сильно увеличивает риски ядерного противостояния и возвращения к эпохе холодной войны. Вашингтон, выходя из соответствующих договоров, уничтожает всю систему контроля вооружений.

Желание США вернуть себе глобальное доминирование и стремление победить в соперничестве двух крупнейших ядерных держав стало причиной отказа Вашингтона от продления основополагающих договоров, среди которых важнейшим является СНВ-3. Об этом во время онлайн-сессии "Примаковских чтений" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чьи слова цитирует РИА Новости. Он отметил, что "переход США от принципов стратегической стабильности к стратегическому соперничеству ведет к деградации всей системы международной безопасности".

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Автор: Илья Романович
#лавров #снв-3 #международная стабильность

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