Лавров назвал США виновником деградации международной стратегической стабильности

Отказ США от стратегической стабильности сильно увеличивает риски ядерного противостояния и возвращения к эпохе холодной войны. Вашингтон, выходя из соответствующих договоров, уничтожает всю систему контроля вооружений.

Желание США вернуть себе глобальное доминирование и стремление победить в соперничестве двух крупнейших ядерных держав стало причиной отказа Вашингтона от продления основополагающих договоров, среди которых важнейшим является СНВ-3. Об этом во время онлайн-сессии "Примаковских чтений" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чьи слова цитирует РИА Новости. Он отметил, что "переход США от принципов стратегической стабильности к стратегическому соперничеству ведет к деградации всей системы международной безопасности".