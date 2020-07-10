Китай вводит ответные санкции в отношении граждан и компаний США

Китайские власти намерены ввести ответные санкционные меры в отношении граждан США и ряда компаний. Соответствующим образом представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал введение Вашингтоном санкций против граждан Китая.

Чжао Лицзянь указал, что правительство КНР считает меры США грубым вмешательством во внутреннюю политику Китая. Помимо того, это оказывает серьезное воздействие на двусторонние отношения между Китаем и США.

"Мы осуждаем этот шаг и отклоняем его", — заявил китайский политик.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что в качестве ответной меры на этот шаг со стороны американского правительства власти КНР вводят соразмерные санкции в отношении американских граждан и ряда организаций.

Телеканал "360" сообщал, что КНР и США столкнулись с тяжелейшим кризисом в отношениях.