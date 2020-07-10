Эксперт Юшков назвал сроки окончания строительства "Северного потока — 2"

Последний этап реализации проекта зависит только от "Газпрома", окончанию работ больше не угрожают никакие внешние факторы, сообщил ведущий аналитик ФЭБ Игорь Юшков.

Строителям газопровода СП-2 остается достроить около 130 километров. Этот отрезок составляют два участка — 80 км и 46 км. Юшков сообщил, что трубоукладочное судно "Академик Черский", скорее всего, будет задействовано в строительстве более длинного участка, а судно "Фортуна" — более короткого, что позволит им завершить работы почти одновременно.

Аналитик заявил, что при благоприятных условиях погоды "Северный поток — 2" будет достроен за два месяца. В противном случае работы затянутся на небольшой срок, и строительство закончится через 3-3,5 месяца.