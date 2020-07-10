Оперштаб сообщил о 6635 новых случаях COVID-19 в РФ за минувшие сутки

Новые случаи COVID-19 были выявлены на территории РФ в 85 регионах, сообщили в оперштабе.

Представители оперштаба указали, что за сутки в РФ выявлено 6635 новых случаев COVID-19, из них у 25,2% пациентов заболевание протекало бессимптомно. Зафиксировано 174 случая летального исхода. Полностью излечились и выписались из медучреждений еще 7752 человека.

Всю самую актуальную на сегодняшний день информацию о коронавирусе в России можно посмотреть на специальном портале стопкоронавирус.рф. Там же приводятся советы, как обезопасить себя от заражения.

Телеканал "360" сообщал, что китайские ученые сравнили COVID-19 и СПИД.