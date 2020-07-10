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12:33   10 Июля 2020
Россия

Вирусолог Зуев: Через месяц испытаю на себе российскую вакцину от COVID-19

Вирусолог Зуев: Через месяц испытаю на себе российскую вакцину от COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев в своем комментарии «Политике сегодня» рассказал о финальном этапе разработки вакцины от COVID-19. Клиническими испытаниями препарата в настоящий момент занимаются специалисты НИИ им. Гамалеи в сотрудничестве с Минобороны РФ.

«Меня через месяц вакцинируют. Сказал директор НИИ им. Гамалеи. Я в этом центре работаю 60 лет уже без перерыва», — заявил Зуев.

Вирусолог Зуев привьется российской вакциной от коронавируса через месяц

По информации МО РФ, первую группу добровольцев вакцинировали 18 июня. Позднее, 23 июня, привили еще 20 добровольцев, которые протестируют бустерную схему — позднее им введут второй компонент вакцины.

«Бустер — усилитель, ускоритель. Используется слово в ракетостроении. Бустерная система придает ракете ускорение. Это переняли в биологии, когда после первого введения вакцины требуется второй раз — для усиления иммунного ответа», — объяснил вирусолог.

Вирусолог Зуев привьется российской вакциной от коронавируса через месяц

Первую группу добровольцев вернут к местам службы 15 июля после сдачи контрольных анализов. Второй группе 13 июля введут следующий компонент, чтобы поспособствовать закреплению иммунитета.

Состояние у участников испытаний вакцины от коронавируса хорошее, а «жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается», пояснили в ведомстве. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключила возвращение ограничений в России из-за COVID-19.

«Вакцина вакциной, а расхлябанность допускать нельзя. ВОЗ об этом. Потому что нельзя создавать ситуации, когда одно лечим, другое калечим. Вакцинация, дело не быстрое. Одно не подменяет другое. Режим нацелен на прекращение передачи возбудителя от человека к человеку, а вакцинация — создание иммунитета индивидуального», — подытожил Зуев.

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Автор: Андрей Рыдаль
#минобороны #воз #вакцина #коронавирус

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