Вирусолог Зуев: Через месяц испытаю на себе российскую вакцину от COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев в своем комментарии «Политике сегодня» рассказал о финальном этапе разработки вакцины от COVID-19. Клиническими испытаниями препарата в настоящий момент занимаются специалисты НИИ им. Гамалеи в сотрудничестве с Минобороны РФ.

По информации МО РФ, первую группу добровольцев вакцинировали 18 июня. Позднее, 23 июня, привили еще 20 добровольцев, которые протестируют бустерную схему — позднее им введут второй компонент вакцины.

Первую группу добровольцев вернут к местам службы 15 июля после сдачи контрольных анализов. Второй группе 13 июля введут следующий компонент, чтобы поспособствовать закреплению иммунитета.

Состояние у участников испытаний вакцины от коронавируса хорошее, а «жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается», пояснили в ведомстве. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключила возвращение ограничений в России из-за COVID-19.

