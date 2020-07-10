Путин отметил реализацию творческих перспектив молодежи на "Тавриде"

Глава Российской Федерации Владимир Путин направил письмо участникам и организаторам фестиваля "Таврида". Соответствующую информацию предоставил 10 июля официальный интернет-ресурс Кремля.

По словам президента, за время работы форума "Таврида" укрепила свои традиции, мероприятие стало яркой приметой крымского лета и настоящей мастерской творчества для перспективных молодых людей. Молодежь, пребывающая на арт-кластере, способна реализовывать смелые и содержательные инициативы, отметил Путин. Об этом написало ТАСС.

Государственный лидер подчеркнул, что на фоне распространения нового типа коронавируса не все желающие посетить форум люди смогли приехать, однако президент уверен, что даже в удаленном формате все участники "Тавриды" будут активно участвовать во всех событиях фестиваля.