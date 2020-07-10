Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб сообщил о 6635 новых случаях COVID-19 в РФ за минувшие сутки

Оперштаб сообщил о 6635 новых случаях COVID-19 в РФ за минувшие сутки

 Россияне с 15 июля получат новые денежные выплаты

Россияне с 15 июля получат новые денежные выплаты
Путин отметил реализацию творческих перспектив молодежи на "Тавриде"

Путин отметил реализацию творческих перспектив молодежи на "Тавриде"

 Бабич указал, что Запад пытается ограничить Россию в освоении Арктики

Бабич указал, что Запад пытается ограничить Россию в освоении Арктики
Ордуханян: в СССР перед распадом не было пандемии и убийств, как сейчас в США

Ордуханян: в СССР перед распадом не было пандемии и убийств, как сейчас в США

 Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах

Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах
Оперштаб сообщил о 6635 новых случаях COVID-19 в РФ за минувшие сутки

Оперштаб сообщил о 6635 новых случаях COVID-19 в РФ за минувшие сутки

 Россияне с 15 июля получат новые денежные выплаты

Россияне с 15 июля получат новые денежные выплаты
Путин отметил реализацию творческих перспектив молодежи на "Тавриде"

Путин отметил реализацию творческих перспектив молодежи на "Тавриде"

 Бабич указал, что Запад пытается ограничить Россию в освоении Арктики

Бабич указал, что Запад пытается ограничить Россию в освоении Арктики
Ордуханян: в СССР перед распадом не было пандемии и убийств, как сейчас в США

Ордуханян: в СССР перед распадом не было пандемии и убийств, как сейчас в США

 Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах

Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах
10:22   10 Июля 2020
Политика

Путин отметил реализацию творческих перспектив молодежи на "Тавриде"

Путин отметил реализацию творческих перспектив молодежи на "Тавриде"

Глава Российской Федерации Владимир Путин направил письмо участникам и организаторам фестиваля "Таврида". Соответствующую информацию предоставил 10 июля официальный интернет-ресурс Кремля.

По словам президента, за время работы форума "Таврида" укрепила свои традиции, мероприятие стало яркой приметой крымского лета и настоящей мастерской творчества для перспективных молодых людей. Молодежь, пребывающая на арт-кластере, способна реализовывать смелые и содержательные инициативы, отметил Путин. Об этом написало ТАСС.

Государственный лидер подчеркнул, что на фоне распространения нового типа коронавируса не все желающие посетить форум люди смогли приехать, однако президент уверен, что даже в удаленном формате все участники "Тавриды" будут активно участвовать во всех событиях фестиваля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#путин #политика #таврида

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...