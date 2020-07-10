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 Бабич указал, что Запад пытается ограничить Россию в освоении Арктики

Бабич указал, что Запад пытается ограничить Россию в освоении Арктики
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10:21   10 Июля 2020
Политика

Бабич указал, что Запад пытается ограничить Россию в освоении Арктики

Бабич указал, что Запад пытается ограничить Россию в освоении Арктики

Страны Запада пытаются ограничить Россию в освоении Арктики. Первый пакет санкций был введен якобы из-за присоединения Крымского полуострова к РФ, а затрагивал он технологии в сфере нефтедобычи в арктических условиях, уверен политолог Дмитрий Бабич.

Бабич выразил уверенность, что из-за санкций России стоит активнее развивать свое присутствие в регионе, пишет "ПолитНавигатор".

Эксперт отметил, что помогают в сдерживании РФ в Арктике украинские националисты, которые, прикрываясь борьбой с "российской агрессией", пытаются остановить развитие России.

В заключение Бабич добавил, что Россия хорошо сотрудничала в Арктике с Канадой и США в прежние годы, и этот период может вернуться. Но для такого развития событий должны произойти перемены на Западе.

Телеканал "360" сообщал, что французский журналист оценил заявления украинской стороны о войне с РФ, назвав их "сумасшедшими".

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Автор: Яна Либерман
#россия #украина #арктика #бабич

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