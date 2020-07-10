На лице Жириновского вскочил Фургал. Стоит ли ЛДПР беспокоиться за репутацию

Глава Хабаровского края Сергей Фургал стал первым губернатором в истории современной России, которого задержали по подозрению в организации убийств и покушения. Экс-депутат Госдумы от ЛДПР выиграл губернаторские выборы в 2018 году. Но доказательства причастности Фургала к преступлениям пятнадцатилетней давности появились у следствия только сейчас, после показаний других обвиняемых.

Руководство партии, не дожидаясь суда, сразу заявило о невиновности Фургала. Владимир Жириновский с парламентской трибуны эмоционально прокомментировал задержание однопартийца и пригрозил, что депутаты от ЛДПР в полном составе сдадут думские мандаты, чтобы «весь мир узнал, какой бардак творится в стране». Политик сравнил уголовное дело, заведенное против Фургала по нескольким эпизодам, со сталинскими репрессиями.

«Как при Сталине начинаете действовать! Но Бортников – не Берия. И "воронков" у вас не хватит», — горячился Жириновский.

В ЛДПР отрицают причастность Фургала к тяжким преступлениям и стараются убедить электорат в том, что дело «политическое». Ведь в ином случае придется отвечать избирателям на резонный вопрос: как человек с криминальным прошлым смог работать депутатом Госдумы двух созывов от ЛДПР, а позже и стать губернатором?

В ЛДПР нервничают, справедливо ожидая падения рейтинга, считает политолог Владимир Корнилов. Любая парламентская партия, чей высокопоставленный деятель попадает в подобные истории, неизбежно обретает проблемы с репутацией. «Уголовные» истории случались не только в ЛДПР, но и в КПРФ, и в «Единой России», напоминает эксперт.

«Если в самом деле будут доказаны преступления, которые вменяются Фургалу, то конечно Жириновский окажется с не лучшим лицом. В данной ситуации многие избиратели будут задавать резонные вопросы о том, как же такой человек попал в Госдуму. Но, в принципе, и в "Единой России" попадались неоднократно на громких преступлениях, я уже не буду вспоминать про депутата от КПРФ Дениса Вороненкова», — рассказал публицист и политолог «Политике Сегодня».

В 2016 году ныне покойный Вороненков бежал на Украину после заведения на него уголовного дела в РФ по преступным эпизодам «нулевых» годов, связанных с рейдерством. После предъявленных депутату обвинений глава КПРФ Геннадий Зюганов обещал провести расследование, как парламентарий с предположительно преступным прошлым попал в депутатский список от коммунистов.

Никаких результатов внутрипартийного «расследования» спустя три года озвучено не было. Вороненков погиб от пули киллера в марте 2017 года. Генпрокуратура Украины признала организатором убийства Владимира Тюрина — бывшего мужа супруги Вороненкова Марии Максаковой.

Что же касается «Единой России», достаточно вспомнить обвинение в адрес сенатора Совфеда от Карачево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова в январе 2019 года. Экс-сенатор вместе с отцом были задержаны в рамках дела об убийстве двух общественных деятелей в КЧР в 2010 году и хищении газа на 30 миллиардов рублей. Сейчас для правоохранительной системы неприкасаемых нет, отмечает Корнилов.

«Нужно понимать, что все равны перед законом: губернаторы, водители, уборщицы. И актеры — про это тоже нельзя забывать», — припомнил Корнилов резонансное дело актера Михаила Ефремова.

Политолог Илья Гращенков не согласен с Корниловым в том, что электоральные позиции ЛДПР могут пошатнуться. Он отметил, что результат выборов 2019 в Хабаровском крае, когда либерал-демократы получили большинство мест в Заксобрании и горсовете, говорят о поддержке партии в регионе.

«На Дальнем Востоке терпимо относятся к людям с криминальным прошлым, регион пережил очень жесткое становление бизнеса в 90-х, поэтому многие из местных политиков и бизнесменов причастны к каким-то "темным делам". Дело Фургала обойдется без должного удивления населения», — заключил политолог.

Впрочем, популярность Фургала среди избирателей объясняется отнюдь не экономическими успехами региона, отмечал ранее политолог Евгений Минченко, а яркой, популистской политикой в духе ЛДПР. Эксперт считает, что судьба политика предрешена.

ЛДПР, как кузница управленцев, поводов для воодушевления пока не дает, судя по позициям других губернаторов-ставленников Жириновского. Главы Смоленской и Владимирской области Алексей Островский и Владимир Сипягин давно находятся в шатком положении, по оценкам экспертов.

Евгений Минченко в рейтинге глав регионов «Госсовет 2.0» поместил Сипягина в «красную (кризисную) зону», политической устойчивости с 7 баллами из 22. Ситуация у Островского почти аналогичная: тоже «красная зона» — 9 баллов из 22. В национальном рейтинге губернаторов за май-июнь 2020 года Сипягин расположился на одну строчку выше Фургала и занимает 82-е место, а Островский — 48-е, что тоже далеко от лидирующих управленческих позиций.