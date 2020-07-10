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17:17   10 Июля 2020
Политика

На лице Жириновского вскочил Фургал. Стоит ли ЛДПР беспокоиться за репутацию

На лице Жириновского вскочил Фургал. Стоит ли ЛДПР беспокоиться за репутацию

Глава Хабаровского края Сергей Фургал стал первым губернатором в истории современной России, которого задержали по подозрению в организации убийств и покушения. Экс-депутат Госдумы от ЛДПР выиграл губернаторские выборы в 2018 году. Но доказательства причастности Фургала к преступлениям пятнадцатилетней давности появились у следствия только сейчас, после показаний других обвиняемых.

Руководство партии, не дожидаясь суда, сразу заявило о невиновности Фургала. Владимир Жириновский с парламентской трибуны эмоционально прокомментировал задержание однопартийца и пригрозил, что депутаты от ЛДПР в полном составе сдадут думские мандаты, чтобы «весь мир узнал, какой бардак творится в стране». Политик сравнил уголовное дело, заведенное против Фургала по нескольким эпизодам, со сталинскими репрессиями.

«Как при Сталине начинаете действовать! Но Бортников – не Берия. И "воронков" у вас не хватит», — горячился Жириновский.

В ЛДПР отрицают причастность Фургала к тяжким преступлениям и стараются убедить электорат в том, что дело «политическое». Ведь в ином случае придется отвечать избирателям на резонный вопрос: как человек с криминальным прошлым смог работать депутатом Госдумы двух созывов от ЛДПР, а позже и стать губернатором?

В ЛДПР беспокоятся за партийную репутацию из-за ареста Фургала

В ЛДПР нервничают, справедливо ожидая падения рейтинга, считает политолог Владимир Корнилов. Любая парламентская партия, чей высокопоставленный деятель попадает в подобные истории, неизбежно обретает проблемы с репутацией. «Уголовные» истории случались не только в ЛДПР, но и в КПРФ, и в «Единой России», напоминает эксперт.

«Если в самом деле будут доказаны преступления, которые вменяются Фургалу, то конечно Жириновский окажется с не лучшим лицом. В данной ситуации многие избиратели будут задавать резонные вопросы о том, как же такой человек попал в Госдуму. Но, в принципе, и в "Единой России" попадались неоднократно на громких преступлениях, я уже не буду вспоминать про депутата от КПРФ Дениса Вороненкова», — рассказал публицист и политолог «Политике Сегодня».

В 2016 году ныне покойный Вороненков бежал на Украину после заведения на него уголовного дела в РФ по преступным эпизодам «нулевых» годов, связанных с рейдерством. После предъявленных депутату обвинений глава КПРФ Геннадий Зюганов обещал провести расследование, как парламентарий с предположительно преступным прошлым попал в депутатский список от коммунистов.

Никаких результатов внутрипартийного «расследования» спустя три года озвучено не было. Вороненков погиб от пули киллера в марте 2017 года. Генпрокуратура Украины признала организатором убийства Владимира Тюрина — бывшего мужа супруги Вороненкова Марии Максаковой.

Что же касается «Единой России», достаточно вспомнить обвинение в адрес сенатора Совфеда от Карачево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова в январе 2019 года. Экс-сенатор вместе с отцом были задержаны в рамках дела об убийстве двух общественных деятелей в КЧР в 2010 году и хищении газа на 30 миллиардов рублей. Сейчас для правоохранительной системы неприкасаемых нет, отмечает Корнилов.

«Нужно понимать, что все равны перед законом: губернаторы, водители, уборщицы. И актеры — про это тоже нельзя забывать», — припомнил Корнилов резонансное дело актера Михаила Ефремова.

В ЛДПР беспокоятся за партийную репутацию из-за ареста Фургала

Политолог Илья Гращенков не согласен с Корниловым в том, что электоральные позиции ЛДПР могут пошатнуться. Он отметил, что результат выборов 2019 в Хабаровском крае, когда либерал-демократы получили большинство мест в Заксобрании и горсовете, говорят о поддержке партии в регионе. 

«На Дальнем Востоке терпимо относятся к людям с криминальным прошлым, регион пережил очень жесткое становление бизнеса в 90-х, поэтому многие из местных политиков и бизнесменов причастны к каким-то "темным делам". Дело Фургала обойдется без должного удивления населения», — заключил политолог.

Впрочем, популярность Фургала среди избирателей объясняется отнюдь не экономическими успехами региона, отмечал ранее политолог Евгений Минченко, а яркой, популистской политикой в духе ЛДПР. Эксперт считает, что судьба политика предрешена.

ЛДПР, как кузница управленцев, поводов для воодушевления пока не дает, судя по позициям других губернаторов-ставленников Жириновского. Главы Смоленской и Владимирской области Алексей Островский и Владимир Сипягин давно находятся в шатком положении, по оценкам экспертов.

Евгений Минченко в рейтинге глав регионов «Госсовет 2.0» поместил Сипягина в «красную (кризисную) зону», политической устойчивости с 7 баллами из 22. Ситуация у Островского почти аналогичная: тоже «красная зона» — 9 баллов из 22. В национальном рейтинге губернаторов за май-июнь 2020 года Сипягин расположился на одну строчку выше Фургала и занимает 82-е место, а Островский — 48-е, что тоже далеко от лидирующих управленческих позиций.

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Автор: Тимофей Булочкин
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